A Biella un seminario per avvicinarsi all’arte del Muay Thai

L’affascinante mondo della boxe thailandese apre le porte a chiunque volesse buttarsi nella sperimentazione di questa arte marziale. Sabato 27 novembre, presso il Why Not Fitness Club in via Emma e Cerino Zegna 7 a Biella, si svolgerà uno stage alla presenza del maestro Andrea Molon e l’istruttore Fabio Lavecchia.

La giornata sarà divisa in due sezioni. La prima, dalle 10 alle 12 di mattina, sarà dedicata alla preparazione tramite una sezione di allenamento fisico mirato in vista del pomeriggio. Durante il pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, ci sarà invece il vero e proprio allenamento tecnico, dove verranno mostrate e insegnate le mosse che caratterizzano questo sport.