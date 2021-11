L’associazione “Gomitolo Rosa”, dal XXX impegnata nel recupero della lana in esubero a salvaguardia dell’ambiente e a sostegno del lavoro a maglia organizza, per martedì 23 novembre, un incontro che coniuga la sua missione con la sensibilizzazione verso i disturbi cognitivi.

Il luogo scelto per il laboratorio di lavoro a maglia è villa Boffo, sede del social club “Mente Locale”, in via Antonio Gramsci 29. Per prenotazioni scrivere a segreteria@gomitolorosa.org. Necessario green pass.