Ubriaca alla guida tampona auto e trovata positiva minaccia gli agenti di Polizia

Guida in stato di ebbrezza e minacce a pubblico ufficiale: queste le accuse di cui dovrà rispondere la 36enne rimasta coinvolta in un sinistro stradale, avvenuto lo scorso 16 novembre, nel centro di Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna alla guida della sua auto avrebbe tamponato un altro mezzo in prossimità della rotonda di via Torino. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, si è portato velocemente il personale sanitario del 118 che ha assistito il conducente del veicolo tamponato trasportandolo in Pronto Soccorso. Per il 34enne si parla di una prognosi di circa 5 giorni.

La donna, visibilmente agitata, è stata sottoposta al controllo etilometrico dalla Polizia ed è stata trovata positiva con un tasso di circa 1,26 mg/l. A questo punto, si sarebbe alterata e avrebbe proferito parole minacciose e ingiuriose nei confronti degli agenti. Per questo motivo, oltre al ritiro della patente, è stata denunciata guida in stato di ebbrezza e minacce a pubblico ufficiale.