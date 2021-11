Scontro auto-cinghiale a Cavaglià, grosso spavento per una 40enne

Grosso spavento per una donna di circa 40 anni rimasta coinvolta in un sinistro autonomo nella mattinata di ieri, 21 novembre, a Cavaglià. Secondo le prime informazioni raccolte, un cinghiale è spuntato all'improvviso in mezzo alla strada: l'impatto è stato inevitabile e il mezzo ha riportato notevoli danni alla carrozzeria. Dell'animale, invece, non vi era più traccia. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.