Altri due caprioli investiti a Mottalciata e Masserano

Ancora investimenti di animali selvatici sulle strade biellesi. Nella serata di sabato, 20 novembre, un capriolo è stato travolto da un'auto in corsa nel territorio di Mottalciata. Fortunatamente non ha perso la vita nell'impatto ed è stato recuperato e curato dal personale veterinario dell'ASL Biella. In seguito, gli uomini della sezione recupero animali selvatici del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile l'hanno liberato nei boschi della nostra provincia. Diverso il destino di un altro capriolo, deceduto a seguito di un altro scontro con un veicolo avvenuto domenica a Masserano.