Allarme a Biella, 90enne cade in casa e non riesce a rialzarsi

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, 22 novembre, a Biella per un anziano caduto in casa e impossibilitato a rialzarsi. I Vigili del Fuoco si sono precipitati sul posto introducendosi all'interno dell'appartamento e prestando soccorso al 90enne. In seguito, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.