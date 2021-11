Zimone, l’iniziativa del Comune e della Parrocchia San Giorgio per decorare il paese

Si avvicina la stagione natalizia e, con essa, il bisogno di decorare i comuni con i tipici segni distintivi di questo periodo: le luci e gli alberi di natale. Da questa tradizione prende forma l’iniziativa promossa dal comune di Zimone e la parrocchia San Giorgio che si propone di realizzare degli alberelli a forma di cono, dotati di una struttura in ferro, e rivestiti con una rete verde antigrandine. Le decorazioni saranno realizzate con mattonelle di lana e addobbi vari.

I cittadini potranno ospitare nelle loro abitazioni gli alberelli, a patto che siano collocati in un luogo al riparo dalle intemperie del tempo ma visibile dalle strade come, per esempio, terrazze, portone e vetrine. Al termine delle festività, dopo il 6 gennaio, le mattonelle verranno raccolte, sanificate e spedite all’associazione ‘Manigenerose’, in modo che vengano impiegate per opere caritative.