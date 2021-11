Salussola, torna la celebre mostra dei presepi

Riparte la celebre mostra dei presepi di Salussola ospitata, come di consueto, nella chiesetta di San Nicola in Piazza Cesare Nani. Nel mese di dicembre i giorni di apertura al pubblico saranno le domeniche del 12, 19 e 26, con l’aggiunta di Natale e sarà possibile recarsi in loco tra le 10 e le 12 di mattino o tra le 15 e le 19 di pomeriggio.

Nel mese di gennaio saranno invece le giornate dell’1, 2 e 6 ad accogliere il pubblico, nessuna variazione per quanto riguarda l’orario. Inoltre, giovedì 6 gennaio, si terrà anche la celebrazione dei vespri solenni e la consegna dei diplomi di partecipazione a partire dalle ore 15.Per maggiori informazione contattare Enza al 349.6943081 oppure Giorgio al 370.3355253.