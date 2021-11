Qual buon avvento a Candelo, ecco il laboratorio per i più piccoli

Gradita sorpresa natalizia per i bambini di Candelo: è arrivato, infatti, “Qual buon avvento”, il laboratorio per realizzare un calendario dell'Avvento davvero speciale, creativo e colorato.

“Vogliamo regalare ai piccoli candelesi qualcosa che possa prenderli per mano e accompagnarli fino a Natale, qualcosa di positivo, curato, emozionante, che permetta loro di portare a casa non solo simpatiche piccole sorprese e dolcetti, ma anche spunti per attività da svolgere insieme ai genitori, per trascorrere momenti sereni e divertenti in famiglia – spiega il sindaco Paolo Gelone - Troveranno anche consigli di lettura, un libro al giorno, per tornare in Biblioteca ancora e ancora, così da provare ad innamorarsi della lettura fin da piccoli. Vi aspettiamo in Biblioteca e l'Ufficio Cultura è a disposizione per informazioni e prenotazioni”.