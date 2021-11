Dalla parte degli indifesi: Sovra-indebitamento, ogni posizione ha una sua storia e necessita di un’attenta analisi documentale

La vita, senza una meta, è vagabondaggio.

La scorsa settimana abbiamo avuto la fortuna di poter intervistare la Dottoressa Giovanna Dominici ex Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Torino, già Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Genova, la quale ci ha fornito alcuni chiarimenti sul tema del sovra-indebitamento e l’evoluzione della normativa vigente.

Questa settimana, per rimanere in tema, è stato comunicato che l’O.C.C. Sportello Orientamento Sociale di Biella, al fine di offrire un servizio sempre più vicino al territorio, ha trasferito la sede in Via Seminari nr. 7 (Piazza Duomo) – Biella….. La curiosità di sapere se nel frattempo vi fossero nuovi casi da segnalare era tanta, quindi nel recepire i dati della nuova sede, è venuto spontaneo domandare anche gli eventi di queste ultime settimane. Vengo rimandato al gestore della Crisi che mi informa sull’’attività svolta nell’ultimo periodo e mi spiega che ogni posizione ha una sua storia e necessita di un’attenta analisi documentale e di merito, di un affiancamento e di una ricostruzione puntuale che identifichi le ragioni che hanno generato il dissesto… mi rendo subito conto che il lavoro è complesso.

Vedo comunque una luce brillare negli occhi dell’Avv. Montaiuti, che racconta come l’attività in tale ambito prosegua alacremente e con grande soddisfazione, poiché solo in questa settimana ci dice, sono state aperte presso il Tribunale di Biella ben tre procedure, nello specifico un’omologa del piano del consumatore e due decreti di apertura di liquidazioni del patrimonio, esordendo con : a mio sommesso parere si tratta di un ottimo risultato, che va nella direzione pensata dal legislatore ed identifica il vero spirito della Legge 3/2012.

Le persone in difficoltà possono, come più volte ribadito, trovare un aiuto concreto in queste procedure e per meglio far comprendere quali siano state le percentuali di abbattimento dei debiti, l’Avvocato riassume indicandole nel 50% circa per il Decreto di Omologa del Piano del Consumatore, mentre per le liquidazioni del patrimonio nel 50% dei creditori privilegiati e nel 15% dei creditori chirografari.

