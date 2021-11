Biella, a Palazzo Gromo Losa l’incontro di VocidiDonne

La partecipazione dell’associazione “vocidiDONNE” alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre avverrà nella forma di un caffè letterario, in programma per le ore 21 a Palazzo Gromo Losa.

L’evento, realizzato in collaborazione con CNA – Impresa Donna Biella, avrà come protagonista il romanzo Le ricette della signora Tokue di Durian Sukegawa. Il compito di introdurlo e discuterlo è affidato a Chiara Lorenzetti, restauratrice di ceramica e artista Kintsugi.

"Dopo la famiglia, il luogo di lavoro, è l'ambito in cui si perpetra più facilmente la violenza sulla donna. Come la ceramica che, rompendosi, prende nuova vita attraverso le linee di frattura dell’oggetto e diventa ancora più pregiato, così l’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite, cioè la delicata lezione simbolica suggerita dall’antica arte giapponese del Kintsugi, consenta alle vittime di violenze di vivere grazie e nonostante le loro cicatrici".

Accesso consentito solo con green pass fino ad esaurimento posti.