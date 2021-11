A Borriana bonus per affitto, bollette e spese scolastiche - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Borriana ha aperto un bando per assegnare contributi straordinari fino ad un massimo di 500 euro, finalizzati al pagamento di canoni di affitto, bollette luce, gas, acqua, e spese scolastiche dell'anno 2021 quali libri di testo, tasse universitarie, rette asili nido, in favore delle famiglie residenti in stato di bisogno causa covid.

I requisiti per l'ammissione sono indicati sul bando pubblicato sul sito internet comunale insieme al modulo di domanda.

Domande che dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 3 dicembre. E' possibile utilizzare lo sportello on line a cui si accede direttamente dal sito comunale. Oppure inviare il modulo di domanda mezzo servizio postale raccomandato; mezzo posta elettronica certificata a borriana@pec.ptbiellese.it ; mezzo email a segreteria@comuneborriana.info .

I cittadini impossibilitati all’invio telematico possono consegnare la domanda in Comune durante gli orari di apertura al pubblico. Il sabato mattina, il Comune presterà inoltre assistenza alla compilazione delle domande, previo appuntamento telefonico (015446104) oppure mail segreteria@comuneborriana.info .

Gli uffici comunali (015446104) ed il sindaco Francesca Guerriero (3388481492) sono disponibili per informazioni.