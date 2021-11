Vaccino Covid, Delmastro: "Via le code da via Carso si sono allungate a Gli Orsi"

Sanità vaccini Covid, Delmastro: "Via le code da via Carso si sono allungate a Gli Orsi"

Su nuova disposizione di Asl, sabato 20 novembre la sede di via Carso è stata regolarmente aperta, mentre domenica 21 novembre l’attività vaccinale è stata garantita al Centro Commerciale Gli Orsi. Cambio che per l'onorevole Delmastro non ha favorito lo smaltimento delle code che si sono verificate fuori dalla sede Biver nei giorni passati:

"Clamoroso! - commenta l'onorevole - , dopo la denuncia delle code interminabili ai centri vaccinali pare che il Direttore Sanò abbia finalmente preso la situazione di petto. Peccato che il petto sia il suo e il risultato è catastrofico! Oggi in effetti Sanò potrà millantare che le code ai centri vaccinali di Via Carso e Asl sono sparite: ha chiuso i centri vaccinali. In compenso, come capirebbe mia figlia Greta di 14 anni, di e’ allungata la coda al centro vaccinale degli Orsi. Forse è il caso di spiegare a Sanò, che come la famosa casalinga risolve i problemi spazzando la polvere sotto il tappeto, che le code si eliminano aumentando i servizi, non diminuendoli. Ho provveduto a segnalare la situazione al Presidente Cirio confidando in un suo celere intervento. Il Presidente, da sempre sensibile alla sanità biellese, non ci lasci in queste mani".