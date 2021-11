Lo staff Beautymed a Como per la giornata di formazione Ericson Laboratoire

Le esigenze e il benessere dei nostri pazienti sono sempre al primo posto per noi, proprio per questo ci teniamo ad offrirvi uno staff preparato, competente e altamente qualificato. Il nostro punto di forza? Dedichiamo tempo ed una particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento continuo, che ci permettono di essere sempre a conoscenza delle innovazioni nel settore medico-estetico e di proporvi trattamenti d'eccellenza per la cura del vostro corpo, come quelli di Ericson Laboratoire. Durante la giornata di formazione a Como, abbiamo avuto infatti modo di approfondire insieme a grandi esperti argomenti quali detersione, gommage e ossigenazione!