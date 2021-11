L’elettrostimolatore che aiuta a riconquistare libertà ed autonomia di movimento

Abbiamo provato L300 Go di Ottobock per te. Abbiamo fatto prove su pazienti affetti da differenti patologie,laddove il risultato è stato positivo, la persona ha riacquistato la libertà del cammino e l’autonomia di una passeggiata all’aria aperta. Questo risultato ci ha portato ad aprire le porte all’elettrostimolatore neuromuscolare L300 Go.

Il sistema L300 Go permette di sollevare il piede durante la camminata.

Migliora l’andatura, rendendola più fluida e sicura. Promuove la riabilitazione neuromuscolare e può essere utilizzato anche nei casi di instabilità del ginocchio.

Per persone con malattie del sistema nervoso centrale, come sclerosi multipla o paralisi infantile o ictus, L300 Go stimola i nervi e i muscoli interessati permettendo flessione ed estensione del ginocchio.

• sensori di movimento ad alta qualità

• favorisce la riabilitazione neuromuscolare e la mobilità nell’articolazione e la circolazione

• stabilizza il ginocchio

• collegato ad un’app che consente di misurare attività e passi

Abbiamo creato e formato (grazie a Ottobock) un team di professionisti in collaborazione con Domus Laetitiae, con le Dott.sse in Fisioterapia Lucia Bobbola e Valeria Marinoni.

Ora siamo finalmente pronti per organizzare prove gratuite per questo prodotto innovativo.

Per capire se sei un candidato idoneo per l’elettrostimolatore neuromuscolare L300 Go di Ottobock, telefona allo 015 94673 / 015 8409236 oppure scrivi via whatsapp 339 5410372, oppure passa in Ortopedia Pozzato a Biella o Cossato e chiedi di essere contattato.

Ti aspettiamo.

Per saperne di più: