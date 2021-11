Sette studenti donatori premiati dall'Avis

Sono stati premiati con le borse di studio promosse dell'Avis comunale di Biella sette studenti che prima di concludere l'ultimo anno scolastico si sono impegnati socialmente diventando donatori di sangue.

La cerimonia di consegna si è svolta sabato 20 novembre presso la sede dell'Avis in via Orfanotrofio e ha visto la partecipazione dei ragazzi accompagnati dai famigliari che hanno assistito alla premiazione. Gli studenti donatori premiati sono: Rastello Umberto, Zanchetta Francesca, Palma Maria, Demartini Filippo, Pedoni Sara, Cremona Petra e Tolomeo Vittoria.

Il presidente della sezione cittadina dell'Avis Lorenzo Tivelli si è congratulato con i ragazzi per il loro impegno nella donazione e per gli eccellenti risultati scolastici. Durante la premiazione li ha esortati ad essere esempio per i loro amici parlando della donazione e diffondendo il messaggio dell'Avis. Per donare è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50kg e godere di ottima salute. La segreteria associativa è a disposizione per tutte le informazioni.