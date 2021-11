Biella, ancora cantieri e modifiche alla viabilità: ecco le novità da oggi

Durante la settimana saranno avviati a Biella alcuni cantieri stradali, con possibili disagi per il traffico veicolare.

Nel dettaglio sono via Orfanotrofio, dove sarà completamente chiusa al traffico da lunedì 22 novembre a venerdì 26 novembre a causa di un intervento urgente da eseguire alla rete idrica per conto del Cordar. I residenti di via Orfanotrofio potranno accedere da viale Carducci e quelli di via Novara (chiusa alla circolazione negli stessi giorni) da via Galilei.

Infine viale Macallè, nel tratto tra via Lombardia (area Bocciodromo) e corso Risorgimento si procederà da mercoledì 24 novembre e fino al 30 novembre con lavori per eseguire il ripristino del manto stradale. Non è prevista la chiusura della strada, ma istituzione di senso unico alternato durante gli orari di cantiere.