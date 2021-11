Wheatle e Saccaggi portano Pistoia al successo nei minuti finali FOTO

Contro Pistoia non era facile, imbottita di campioni e di ex affermati era uno scontro impari, eppure anche in questo caso Biella non ha demeritato, uscendo si sconfitta ma con evidenti progressi di crescita che fanno ben sperare.

Manca ancora quel poco per svoltare, chi scrive ha visto l’evolversi della situazione dalle amichevoli estive al campionato e questa Biella ha tutte le carte in regola per salvarsi sul campo. La crescita tecnica e tattica è evidente. Oggi il gruppo ha tenuto a rimbalzo, ha fatto una difesa perfetta soprattutto nella ripresa e non ha sprecato molti palloni, non facendosi prendere dalla fregola del tiro a prescindere negli ultimi minuti.

Una partita decisa nel primo tempo quando dalla linea dei 6,75 a Pistoia riesce benissimo con un 6/7 che da il vantaggio in doppia cifra. Poi nella ripresa Biella riprende il match mette il naso avanti e nei quattro minuti finali pecca di concentrazione al tiro in attacco mentre l’attenta guardia di Saccaggi e Wheatle (ah maledetti ex #sifaperdire) permette ai toscani di mettere la freccia del sorpasso per la definitiva vittoria. Finisce 69 a 82 ma da questa partita usciamo con la convinzione di avere un leader come Matteo Pollone, un centro di prestigio come Morgillo (ottima doppia doppia per lui), il carisma e l’esperienza di Hasbrouck e la convinzione di Tommaso Bianchi.

Pistoia si coccola Utom 26 punti e letale da tre, un play di prestigio come Saccaggi e un giocatore tutto campo come Carl Wheatle. Che bello poi a fine partita che i due giocatori ex siano andati sotto la Barlera a salutare la curva, certi amori non finiscono mai.

Edilnol Biella vs Giorgio Tesi Group Pistoia 69 - 82

(17 – 22; 33 – 45; 56 – 56)

Edilnol Biella Soviero 2, Bertetti 0, Infante 0, Porfilio 2, Bianchi 6, Vincini 4, Pollone 10, Pietra n.e., Loro n.e., Morgillo 23, Hasbrouck 18 , Davis 4. All Zanchi

Giorgio Tesi Group Pistoia Della Rosa 7, Utom 26 , Divac 3, Saccaggi 12, Del Chiaro 4, Magro 7, Allinei, Johnson 12, Wheatle 8, Rismaa 3 All. Brienza

Tiri liberi Biella 10/14 Pistoia 16/19

Rimbalzi Biella 31 Pistoia 32

Assist Biella 9 Pistoia 8