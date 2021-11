TeamVolley, ancora imbattute le ragazze del bonprix: secco 3-0 al Romagnano

Altri tre punti fondamentali per il cammino in Serie C del bonprix TeamVolley, che ieri sera è andato a conquistare un ottimo 3-0 su un campo tradizionalmente difficile per tutte le squadre ospiti come quello del Pavic Romagnano. Le ragazze di coach Fabrizio Preziosa sono ancora imbattute e partita dopo partita stanno dimostrando di essere un gruppo veramente ben allestito e coeso.

La formazione di casa era molto diversa da quella vista lo scorso anno: sestetto molto giovane, ormai privo delle atlete più esperte, ma costruito su una serie di validissimi prospetti. Una vittoria che, a dispetto del risultato, ha costretto le biancoblù agli straordinari, anche perché, quando il bonprix TeamVolley non gioca con le avversarie punto a punto, rischia sempre di lasciare andare un po' le briglie della concentrazione, complicandosi la vita più del necessario. Così, dopo un primo set vinto 25-21 dando una bella dimostrazione di personalità (al netto di un approccio non proprio perfetto all'inizio della gara), e una seconda frazione chiusa lasciando le padrone di casa a 13, in avvio di terzo set, le atlete di coach Preziosa si sono lasciate sorprendere dalle avversarie, ritrovandosi sotto 7-0 nel giro di un amen.

A quel punto il bonprix TeamVolley ha provato a riordinare le idee: dopo il 5-12 lo staff biancoblù ha usato i due timeout a disposizione e un po' alla volta, pallone dopo pallone, Gualinetti e compagne hanno riportato la frazione sui binari dell'equilibrio. Un bel filotto in battuta di Bibi Biasin ha regalato alle ospiti il vantaggio sul 18-17, poi ancora vantaggio Pavic sul 21-20. Sul punto successivo una palla contestata e assegnata al bonprix TeamVolley è costata al sestetto di Romagnano un cartellino che ha evidente avuto ripercussioni negative sulla formazione di casa. Fatto sta che in quel frangente capitan Sara Gaito e compagne sono state brave ad approfittarne, riprendendo saldamente in mano le redini della partita e chiudendo il conto sul 25-21 finale.

«Non siamo ancora pronti dal punto di vista mentale per dominare le partite senza mai metterle in discussione - ha commentato alla fine del match Fabrizio Preziosa -, questo è un aspetto che probabilmente ci porteremo dietro fino alla fine della stagione, un po' forse perché credo che non faccia parte del nostro Dna. Anche questa sera abbiamo rischiato di allungare la partita dopo due set vinti. Giocavamo su un campo storicamente difficile per tutte le squadre ospiti, contro una squadra parecchio rinnovata, che rispetto allo scorso campionato ha perso alcune over ma le ha sostituite con una serie di under davvero interessanti, che hanno davanti un bel futuro in queste categorie regionali. Un sestetto che fa dell'attacco uno dei suoi principali punti di forza e che ha messo in evidenza ben tre atlete in grado di eseguire la battuta salto spin, fondamentale che a questi livelli non capita spesso di vedere. In ogni caso, sono molto contento perché quella delle mie ragazze è stata un'ottima prova di squadra: ancora una volta si sono messe in luce anche le atlete che parto dalla panchina. Più di una volta, in questa stagione, sono state proprio loro a risolvere situazioni particolarmente ingarbugliate».

GS PAVIC ASD - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 21-25, 13-25, 21-25

TeamVolley: Biassoli, Gualinetti 14, Peruzzo 9, Zatta 12, Levis 3, Gaito 5, Daffara 3, Biasin 5, Barbonaglia ne, Loro Piana, Cimma (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.