Rugby, Biella non si ferma più: con Alghero arriva la 4° vittoria di fila

La serie positiva di Biella Rugby continua. Alla Cittadella del Rugby di via Salvo D’Acquisto, Amatori Alghero non passa e forse non entra mai nemmeno in partita. 36-8 il finale. Per Biella cinque mete e il punto di bonus utile a mantenere il podio del girone.

“Una delle partite più belle dall’inizio del campionato” commenta Marco Porrino a gara terminata, che inizia subito a mille con Panigoni in meta al 2’. Alghero prova ad accorciare le distanze calciando tra i pali una punizione sui ventidue, ma Biella annulla il vantaggio all’ 11’ e si riporta sopra al break. Bis di Panigoni al 15’, meta non trasformata, che non pago si concede il tris al 26’ intercettando l’ovale non controllato all’uscita di un raggruppamento vicino alla linea di meta. Questa volta Morosini trasforma il 22-3. Per il pilone destro Enrico Panigoni, eletto poi player of the match, si tratta della settima meta segnata in cinque giornate di campionato, una media altissima per un giocatore nel suo ruolo. Scaramucce sul campo e al 28’ l’arbitro assegna a Bertone una sospensione temporanea.

Ultimi 10’ del primo tempo in superiorità numerica per Alghero che prova ad alzare la testa. La difesa gialloverde tiene per 5’, poi subisce un drive avanzante degli isolani che segnano la loro unica meta alla bandierina rendendo impossibile trasformazione. 22-8 il punteggio parziale. Nella ripresa, al 49’ il giovane Andrea Martinetto termina una bella azione corale segnando la meta del bonus trasformata da Morosini. Conclude lo show Alberto Benettin che sigla il 36-8 al 37’ regalando il meritato finale allo spunto di Ledesma autore di una fuga da metà campo. Passaggio a Ongarello nei ventidue e assist finale all’apertura biellese che trova lo spazio. Esordio in Serie A per il giovanissimo Giacomo Protto, classe 2000 proveniente dal vivaio Brc e per l’argentino Adriel Armenti.

Marco Porrino, head coach Brc: “Piano, piano, il sistema di gioco che stiamo provando sembra essere stato interiorizzato dai giocatori e per grandi spazi della partita si è visto. È chiaro che non possiamo giocare a mille per ottanta minuti, non siamo mica la Francia! Penso che questa partita sia piaciuta anche al pubblico che, nonostante l’orario improbabile è venuto al campo a seguirci. C’è stato tanto gioco, volontà di continuare, di dare ritmo e anche di dare spettacolo. Bravi Oghittu, Panigoni, Morosini e Benettin. Bene anche gli esordienti Protto e Armenti, due ragazzi giovani che stanno costruendo molto. Giacomo esce da un lungo periodo di stop causato da alcuni problemi alla schiena ora risolti. L’ho allenato per anni nel settore giovanile, è un ragazzo di grande spessore che sta crescendo molto. Contentissimo del suo esordio”.

Biella Rugby Club v Amatori Alghero 36-8 (22-8)

Marcatori: p.t. 2’ m. Panigoni tr. Morosini (7-0), 6’ c.p. Cipriani (7-3), 11’ c.p. Morosini (10-3), 15’ m. Panigoni n.t. (15-3), 26’ m. Panigoni tr. Morosini (22-3), 35’ m. Marchetto n.t. (22-8). s.t. 49’ m. Martinetto tr. Morosini (29-8), 77’ m. Benettin tr. Morosini (36-8).

Biella Rugby Club: Morosini; Braga (81’ Tosetti), Ongarello, Grosso (cap.), Martinetto (57’ Laperuta); Benettin, Rorato; Vezzoli, Oghittu (81’ Zacchero), Boccardo (81’ Armenti); Panaro, Bertone (62’ Protto); Vaglio Moien (53’ Chaabane), Milnes (38’ Romeo), Panigoni (66’ Ledesma). All. Porrino

Amatori Alghero: May; Delrio, Gastaldo, Alvarado (74’ Cadeddu), Bombagi (70’ Serra); Cipriani, Izzo (41’ Di Stefano); Fine, Canulli (75’ Gabbri), Calabrò (23’ Ferrarese); Tveraga, Lo Pilato (75’ Marinaro); Salaris, Marchetto (70’ Fauville), Cataldi. All. Troiani

Arb. Lorenzo Imbriaco (Bologna) AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino) AA2 Edoardo Sibona (Torino)

Cartellini: 38’ cartellino giallo a Bertone (Biella Rugby)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 5/6; Cipriani (Amatori Alghero) 1/3

Note: Soleggiato, 10° circa. Campo buone condizioni. Presenti 170 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Amatori Alghero 0 Player of the Match: Enrico Panigoni (Biella Rugby)

Serie A – risultati V giornata: I Centurioni – VII Torino 16-13; Biella Rugby – Amatori Alghero 36-8; Cus Genova – Parabiago 17-18; Cus Torino - Pro Recco 60-7.

Classifica: Cus Torino punti 24; Biella Rugby 19; Parabiago 18; I Centurioni 11; Rugby Milano 9; Cus Genova 6; VII Torino 5; Amatori Alghero 4; Pro Recco 0.