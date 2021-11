Calcio, Stresa inciampa e Biellese ne approfitta: ora è a -2. Fulgor sei 10°

La Biellese torna alla vittoria calando il poker e rilancia le proprie ambizioni. Con l’8° successo in campionato, i lanieri approfittano del passo falso della capolista Stresa, accorciando le distanze dal vertice del girone. Grande prestazione per la Fulgor che, con il punteggio di 2-0, supera Città di Baveno e rafforza la decima posizione.

Risultati del 13° turno

Alicese Orizzonti vs Aygreville 1-1

Biellese vs Venaria Reale 4-0

Borgaro Nobis vs La Pianese 2-0

Dufour Varallo vs Settimo 0-4

FR Valdengo vs Città di Baveno 2-0

Pro Eureka vs Borgovercelli 3-0

Stresa vs Oleggio 1-2

Verbania vs Accademia Borgomanero 1-0

Classifica

Stresa 29

Oleggio 28

Biellese 27

Borgaro Nobis 26

Accademia Borgomanero 22

Settimo e Aygreville 19

Pro Eureka e La Pianese 17

FR Valdengo 16

Verbania 15

Venaria Reale 13

LG Trino 12

Alicese Orizzonti 11

Città di Baveno 8

Borgovercelli 6

Dufour Varallo 2