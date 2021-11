Calcio, Cossato al 2° posto: la Valle Cervo è ancora prima. Derby e spettacolo tra Pollone e La Cervo FOTO

Turno favorevole per le squadre biellesi impegnate in Promozione. Grazie al rotondo successo per 3-1 sul Santhià, il Città di Cossato si porta al 2° posto, ad un sol punto dalla capolista Briga. Netta vittoria esterna per la Chiavazzese (2-0) sull’ostico campo del Sizzano. Il Vigliano, invece, getta alle ortiche i tre punti: in pieno recupero, infatti, la compagnia di Ariezzo spreca la palla del 2-1, su calcio di rigore, con Cabrini.

Giornata nera in Prima Categoria: Torri Biellesi, Ponderano e Valdilana Biogliese escono sconfitte nei rispettivi match; sorridono, invece, il Ceversama e la Valle Cervo che mantiene il primato del girone. In Seconda, gol e spettacolo nel derby tra Pollone e la Cervo: alla fine passano i padroni i casa e abbandonano l’ultimo posto del girone. Buone prove anche per Valle Elvo e Gaglianico mentre il Lessona rimanda l’appuntamento con la vittoria, trovando un punto esterno con il River Sesia.

Promozione

Risultati dell’11° turno

Bulè Bellinzago vs Piedimulera 2-1

Briga vs Arona 1-1

Vogogna vs Juve Domo 2-1

Città di Cossato vs Santhià 3-1

Vigliano vs Bianzé 1-1

Omegna vs Valduggia 1-0

Sizzano vs Chiavazzese 0-2

Sparta Novara vs Dormelletto 0-4

Classifica

Briga 22

Città di Cossato e Bulè Bellinzago 21

Dormelletto, Arona e Omegna 20

Bianzé 18

Sparta Novara 17

Vigliano e Piedimulera 16

Juve Domo 13

Santhià 11

Chiavazzese e Sizzano 10

Valduggia 7

Vogogna 3

Prima Categoria

Risultati dell’11° turno



Ceversama vs Pro Palazzolo 4-1

Cigliano vs Valle Cervo Andorno 0-2

La Chivasso vs Junior Pontestura ND

La Vischese vs Torri Biellesi 7-0

Ponderano vs San Nazzaro Sesia 0-1

Pro Roasio vs Strambinese 2-1

Valdilana Biogliese vs Serravallese 2-4

Virtus Vercelli vs Gattinara 1-1

Classifica

Valle Cervo Andorno 23

Virtus Vercelli 21

Junior Calcio Pontestura 20

Ponderano e Ceversama 17

La Vischese e Valdilana Biogliese 16

Serravallese 14

Gattinara, Cigliano e Pro Palazzolo 13

San Nazzaro Sesia 12

Strambinese 11

Pro Roasio 8

Torri Biellesi 1

Seconda Categoria

Risultati del 10° turno

Cameri vs Olimpia Sant’Agabio 2-0

Lumellogno vs Rmantin 0-4

Pernatese vs Valle Elvo 0-1

Pollone vs La Cervo 3-2

Pro Novara vs Virtus Mulino Cerano 4-2

River Sesia vs Lessona 2-2

San Rocco vs Gaglianico 2-4

Classifica

Gaglianico 23

Cameri 22

Pro Novara 21

Rmantin 20

Pernatese 18

River Sesia 16

Valle Elvo e La Cervo 14

Olimpia Sant’Agabio 13

Lessona 11

Lumellogno e Pollone 7

Virtus Mulino Cerano e San Rocco 4