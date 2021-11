'Eccellenze del Piemonte in vetrina', truffle tour al ristorante Il Patio di pollone il 25 novembre

Il tartufo sarà protagonista della cena a tema proposta dallo chef Sergio Vineis giovedì 25 novembre presso il ristorante 'Il Patio' a Pollone (BI) nell'ambito della rassegna 'Eccellenze del Piemonte in vetrina', progetto della Regione Piemonte, inserito nella programmazione della 91a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, a cura di DMO VisitPiemonte con la collaborazione di Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Agenzie Turistiche Locali piemontesi ed Enoteche Regionali.

Finalizzato alla promozione delle eccellenze dell'enogastronomia regionale, tartufo in primis, il progetto prevede una serie di iniziative tra cui le Esperienze Gourmet al Castello di Roddi, sei cene a tema realizzate dagli chef stellati piemontesi nella prestigiosa location dell'Albese, e il Truffle Tour, che porterà il tartufo in tour attraverso le province del Piemonte con cene evento realizzate dagli chef nei propri ristoranti sul territorio. Il territorio di ATL Biella Valsesia Vercelli sarà rappresentato dallo chef Sergio Vineis, che proporrà la sua cucina all'insegna di creatività e ricerca in occasione dell'appuntamento del 25 novembre a Pollone (BI) e nella cena evento al Castello di Roddi (CN) in programma mercoledì 1° dicembre.

Sono aperte le prenotazioni per entrambi gli appuntamenti: per la cena sul territorio il 25 novembre al Ristorante il Patio, contattare lo 015 61568 - 393 4452765 - info@ristoranteilpatio.it ; per la cena al Castello di Roddi di mercoledì 1 dicembre, prenotazione online sul sito di Ente Fiera del Tartufo: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/chef-sergio-vineis/