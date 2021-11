A Biella i libri parlanti animano via Italia

Ieri, 20 novembre, a chi passeggiava per via Italia è capitato di imbattersi in alcuni gruppetti di ragazzi che camminavano con un cartello sul petto raffigurante la copertina di un libro ed ai passanti incuriositi raccontavano la trama proprio come se fossero le pagine stesse a parlare.

L'idea è venuta agli allievi della scuola media di Pralungo per pubblicizzare la donazione di libri promossa da "Io leggo perché", un progetto che da anni viene organizzato dalla Associazione Italiana Editori e sostenuto dal Ministero della Cultura in collaborazione con quello dell'Istruzione. Dal 20 al 28 novembre si possono donare, nelle librerie gemellate, dei volumi per arricchire le biblioteche scolastiche e, al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alle donazioni.

I ragazzi di Pralungo, che in quest'anno scolastico stanno aderendo a varie iniziative accomunate dallo scopo di promuovere la lettura, si sono messi in gioco scegliendo dei romanzi che hanno amato, raccontandoli da un insolito punto di vista (il libro stesso) e raffigurando su grandi cartoni, con tempere e pennelli, le vivaci copertine. Alcuni infine si sono prestati ad impersonare il libro e passeggiando per il centro lo hanno raccontato a chi era incuriosito dalla loro presenza, invogliando così gli spettatori a fare una donazione.