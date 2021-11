A Biella arriva Daniele Basso in blu, la mostra con gli animali colti in movimento

Sabato 27 novembre alle 18.30 si terrà al BI-Box di Biella un evento speciale: Daniele Basso in blue.

L’artista biellese presenta la recente serie di animali in nylon blue su una base di acciaio lucidato a specchio. Ogni animale è un simbolo, un messaggio, una riflessione: saggezza, potenza ed eleganza...dal rinoceronte alla tigre. Sono animali colti in movimento con una plasticità molto coinvolgente.

Accanto a questa serie ci sarà la possibilità di ammirare l’opera che è stata posta sull’altare ad Oropa in occasione della solenne celebrazione per l’Incoronazione della Madonna: la statua del Cristo ritorto che è stata in dialogo con la statua mariana.