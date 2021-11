Dal Nord Ovest – Maxi incidente e feriti nel vicino Vercellese, in azione anche il 118 Cavaglià

Maxi incidente nel vicino Vercellese. Intorno alle 18.35 di oggi, 21 novembre, 4 auto si sono scontrate per cause da accertare a Moncrivello sulla Provinciale 593, in corrispondenza dell’area commerciale.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estrarre una persona ferita e incastrata tra le lamiere che successivamente è stata affidata alle prime cure sanitarie sul posto. Le autovetture venivano messe in sicurezza, anche in considerazione del fatto che un veicolo coinvolto nel sinistro era alimentato a GPL.

Presenti anche gli operatori sanitari di Santhià, Livorno Ferraris e Cavaglià, i quali hanno trasportato presso i Pronto soccorso degli ospedali di Vercelli e Ivrea 4 persone in codice verde e 1 in codice giallo/rosso. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle forze dell'ordine per permettere che le operazioni si svolgessero in totale sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri.