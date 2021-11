Valdilana, camper centra auto in sosta e si ribalta nella riva (foto Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Allarme a Valdilana per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 in frazione Gallo di Valle Mosso. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma secondo le prime informazioni raccolte un camper stava salendo lungo l’arteria e, per cause da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno un’auto in sosta e si è ribaltato su di un lato nella riva adiacente la strada.

Sul posto si sono portati velocemente il 118 per l’assistenza al conducente del mezzo, i Carabinieri per la viabilità e i rilievi e i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per la messa in sicurezza del veicolo.