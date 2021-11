Tollegno, auto centra mezzo in sosta e i residenti protestano: “Ennesimo incidente per l’elevata velocità”

Attimi di preoccupazione ieri sera a Tollegno. Intorno alle 21, per cause ancora da accertare, un’auto si è scontrata contro un altro mezzo in sosta mentre procedeva lungo la salita di via Martiri della Libertà.

L’impatto è stato notevole, con danni evidenti alle carrozzerie di entrambi i veicoli. “Poteva andare peggio – spiegano alcuni residenti della zona e testimoni dell’accaduto – Una donna era appena scesa dall’auto con il suo bambino. Fortunatamente si era già allontanata ma questo tratto di strada è diventato pericoloso”.

A detta degli abitanti della zona, non è la prima volta che simili incidenti avvengono lungo questa arteria. “Sarà il quarto sinistro negli ultimi anni – sottolineano – Le auto si muovono a grande velocità e non rispettano nemmeno l’attraversamento pedonale presente sulla carreggiata. Occorre senza dubbio un intervento per moderare la velocità con l’installazione di qualche colonnina o dosso. Così non si può più andare avanti, la misura è colma”. Presenti anche le forze dell’ordine per la raccolta dei rilievi che determineranno l’esatta dinamica dell’accaduto.