Con l’auto finisce fuori strada nella notte e resta incastrato tra le lamiere: salvato 44enne

Violento incidente stradale nella notte di domenica 21 novembre. Per cause ancora da accertare, poco dopo l’una, un’auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, in prossimità della rotonda di via Oremo, a Biella.

L’impatto è stato notevole ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dal veicolo il conducente, un uomo di circa 44 anni, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. In seguito, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni raccolte, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Nella prima serata di ieri, invece, scontro tra due auto a Pralungo: in questo caso, nessuno dei conducenti è rimasto ferito.