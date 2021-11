Un incontro con Gilberto Squizzato per comunicare il rapporto con il divino oggi

Lunedì 22 novembre il giornalista e autore televisivo Gilberto Squizzato sarà ospite dell’associazione cossatese “Una chiesa a più voci”. L’incontro, il cui tema sarà come raccontare ed esplorare il rapporto con il divino ai nostri tempi, avverrà a distanza sulla piattaforma Zoom.

In partenza alle 21, la serata ospiterà fino a 100 spettatori (limite della stessa piattaforma), mentre chi non riuscisse ad accedere in tempo potrà seguirla in streaming sul canale YouTube dell’associazione. Il link per seguire la diretta live sarà disponibile sul sito www.unachiesaapiuvoci.it. È consigliato presentarsi almeno dieci minuti in anticipo.