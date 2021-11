Ronco Biellese: Nel giorno dell'Infanzia, il ricordo di Giulia e il dono del simbolo della lotta alla violenza sulle donne FOTO e VIDEO

Giulia Lucia Gravellu è la bimba di Ronco rimasta coinvolta a soli 9 anni, nel 2017, nel tragico incidente in cui perse la vita. Scrivere di lei al presente non è un errore ma quello che arriva nel cuore di ogni persona che la ricorda e nell'incrociare lo sguardo dei genitori e dei famigliari mentre ieri, 20 novembre, in occasione della giornata dell'Infanzia, si sono uniti in un solo evento un pensiero commosso per lei e la consegna al Comune di un simbolo che testimonia la volontà di combattere la violenza alle donne anche di questa amministrazione e di tutti i motociclisti della URSIS B. dei Protectors LE MC che si sono impegnati nel restauro delle panchine che verranno destinate alla Scuola.

"L'idea ci è stata proposta proprio dal papà di Giulia, Massimo, nostro associato, e noi abbiamo accolto il suggerimento con entusiasmo - commenta Walter Della Ragione - quindi abbiamo prelevato le tre panchine, le abbiamo completamente restaurate. verniciate e marchiate col nostro logo grazie all'impeccabile lavoro dei tre ragazzi del Manukiki Garage, Emanuele Pasquali, Alessio Pasqual, Davide Merlin, che hanno realizzato e offerto le tre targhe d'acciaio apposte sui manufatti".

La cerimonia di consegna, alla presenza delle autorità, della famiglia di Giulia, di una delegazione dell'ASL di Biella e dei motociclisti della URSIS B., si è svolta nel cortile delle Scuole Elementari di Ronco, dove il Sindaco, con la voce rotta dalla commozione ha salutato tutti i presenti:

"Oggi è una giornata particolare perchè è il compleanno di Giulia.

Giulia non è mai uscita dai nostri cuori, nemmeno di quello dei bimbi della scuola ed oggi, col dono della URSIS B., si è aggiunto un tassello che renderà il suo ricordo permanente. E' anche la giornata dell'infanzia che ci ricorda che i bimbi nel mondo vanno tutelati e meritano tutto lo sforzo per la loro cura. Ringrazio la famiglia di Giulia che ha voluto questa giornata e grazie al papà Massimo che ha coinvolto gli amici dell'Associazione Ursis B., motociclisti delle forze dell'ordine che oltre a condividere la passione per la moto si dedicano ad iniziative solidali che danno un senso profondo al loro stare insieme e portano un soffio di umanità anche a chi ne ha bisogno"

La parola, prima della consegna ufficiale delle panchine rosse, è passata al Presidente della Ursis B., Vincenzo "Orso" Vaccaro:

"Abbiamo voluto esserci per dimostrare il nostro affetto alla famiglia di Giulia e a Massimo, in questo particolare giorno del compleanno della bambina, e lo abbiamo fatto con una iniziativa tangibile, con un simbolo in cui tutte le donne si riconoscano e lottino insieme a tutti noi per dire no alla violenza che, purtroppo, ancora vede troppe vittime. Siamo motociclisti che per lo più fanno un altro lavoro, apparteniamo alle forze dell'ordine, e che si sono posti come obiettivo di fare del bene attraverso iniziative benefiche. Prossimamente saremo vicini ai bimbi della pediatria e alle neomamme in occasione della Befana, giornata durante la quale porteremo doni a chi purtroppo deve passare le feste in un reparto di Ospedale".

Dopo i commossi momenti di apertura si è proceduto alla consegna ufficiale delle panchine che staranno lì a dire a Giulia che sarà sempre ricordata con tutto l'amore e la tenerezza di tante persone che le vogliono bene.