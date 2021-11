Due giorni di festa a Salussola in onore di Santa Cecilia (foto Claudio Circolari)

Due giorni di festa per la comunità di Salussola in onore di Santa Cecilia. Sabato, al Polivalente, è andato in scena il concerto musicale, eseguito dalla banda di Salussola e diretto dai maestri Roberto Lacchia e Mauro Forno.

Nella mattinata di oggi, domenica 21 novembre, si è tenuta la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Salussola, con l’intrattenimento musicale sul sagrato.