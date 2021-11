Biella, accese le luci natalizie di via Italia: “Partita la voglia di ripresa” VIDEO

In compagnia dell’assessore del Turismo Barbara Greggio e a Christian Clarizio, presidente della Pro Loco di Biella, abbiamo assistito all’accensione delle luci natalizie, allestite in Via Italia. Un momento simbolico che rappresenta la voglia di ripartire da parte delle attività commerciali e delle persone che ieri riempivano la via principale di Biella, immersa in una suggestiva atmosfera natalizia.

“Finalmente è partita la voglia di ripresa, soprattutto per le attività commerciali, perché dietro ad ogni attività c’è una famiglia; quindi, comprate biellese e regalate biellese per aiutare l’economia del nostro territorio - commenta l’assessore Greggio – Ci tengo anche a sottolineare che quest’anno Biella ha il titolo di Città Alpina dell’anno, un onore che ci spinge a fare sempre meglio”.

Per Clarizio sono tantissime le “iniziative a tema natalizio che stiamo organizzando insieme ad altre associazioni e con il Comune, come il trenino di Natale e il Mercatino degli Gnomi ai giardini Zumaglini”. L’accensione delle luci in Via Italia ha sicuramente reso molto più viva l’arteria più nota della città dando inizio al periodo che precede il Natale, ricco di altri appuntamenti e sorprese da non perdere.