ASL Biella, ecco il centro unico dei tamponi attivo tutti i giorni FOTO

L’ASL Biella ha predisposto un centro unico per l’effettuazione dei tamponi per il Covid-19. Da venerdì 19 novembre compreso tutta l’attività dei test, prima suddivisa tra la sede del Biella Rugby e il Centro Vaccinale Biver Banca, viene concentrata in un’area esterna dell’Ospedale, nella zona parcheggi a sinistra rispetto all’ingresso principale della struttura.

Il Centro unico tamponi è attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 15.30. Il punto di ingresso all’area, situato in direzione Gaglianico in prossimità dell’Ala Est dell’Ospedale, è debitamente segnalato all’utenza.

Nell’Hotspot dell’Ospedale vengono effettuate tutte le tipologie di tampone attualmente disponibili, sia gratuite che a pagamento, su prenotazione secondo le disposizioni delle autorità competenti. Da oggi, 21 novembre, le squadre AIB biellesi si sono rese disponibili nel dare supporto al servizio dei tamponi.