Pietro Micca torna in campo con le atlete della categoria Silver

Domenica 14 novembre, sul campo gara di Chatillon, le ragazze della Pietro Micca tornano in pedana per affrontare la competizione “Winter Club”. Nove ragazze si cimentano in quella che è la loro penultima competizione del quadriennio olimpico, prima del cambio di codice che partirà a gennaio. Per la squadra di categoria LB scendono in pedana: Barbera Matilde al cerchio, Pecollo Vittoria alla palla, Saviolo Ginevra al corpo libero e Saviolo Sofia al nastro.

Una buona prova per tutte le nostre ragazze, che portano di fronte al corpo giudicante i programmi su cui hanno lavorato durante l’estate. Matilde presenta un esercizio al cerchio pulito e gestisce bene il rientro in pedana dopo la pausa estiva, bene anche per la compagna Vittoria che conclude con soddisfazione il suo nuovo esercizio alla palla, nonostante qualche sbavatura. Per la piccola Ginevra (classe 2013) una giornata molto emozionante, essendo una delle sue prime competizioni di squadra. Esegue diligentemente il suo esercizio a corpo libero e conquista con il suo bel sorriso.

Tante soddisfazioni anche per la sorella maggiore Sofia, che presenta per la prima volta in una competizione il suo nuovo programma al nastro. Conclude con un piccolo errore la sua esecuzione, portandosi a casa comunque un buon punteggio. La squadra termina la sua gara in settima posizione. Nel primo pomeriggio scendono invece in campo le atlete junior per la categoria LC: Arcuno Vittoria al nastro, Meirone Letizia alla fune, Sansone Chiara al cerchio, Tosetto Elisa alle clavette e Turetta Mia alla palla. Anche per questa squadra, la competizione si conclude con un ottimo ottavo posto. Vittoria propone il suo nuovissimo programma al nastro e incanta con la sua eleganza, qualche sbavatura, ma una buona esecuzione. Letizia ripropone il suo cavallo di battaglia alla fune e, nonostante un piccolo errore sul finale, guadagna il miglior punteggio della categoria. Chiara invece si ripresenta con il suo esercizio al cerchio, che esegue con precisione e dolcezza, un ottimo campo di prova per le competizioni nazionali di dicembre, a cui parteciperà insieme alla compagna Letizia.

Elisa, con il suo energico esercizio alle clavette, si riscatta presentando un’esecuzione decisa e coinvolgente, peccato per una piccola sbavatura sul finale, nel complesso un’ottima prova. A concludere la giornata per la Pietro Micca: Mia alla palla. Test superato anche per lei con il suo nuovo programma, che viene premiato con un buon punteggio dal corpo giudicante. Soddisfatte anche le tecniche Nicolo Marta, Liovina Irina e Rosso Elisabetta.

Ci racconta la direttrice tecnica Marta Nicolo: “Una buona prova per le nostre ragazze silver che erano ferme da giugno. Tante conferme e alcuni appunti su dettagli da migliorare, ma siamo molto soddisfatte del loro lavoro. Per alcune ora inizierà un periodo di lavoro sui programmi del nuovo anno, per altre invece inizierà la preparazione per l’ultima prova invernale a Rimini.”