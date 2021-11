Carolina Trocca modella per un giorno contro la violenza sulle donne

Una giornata particolare per Carolina Trocca che a Lignano Sabbiadoro, in occasione dei Campionati italiani di apnea e nuoto pinnato per disabili, organizzati dalla Fipsas (Federazione Italiana di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), ha posato con Virginia Salzedo per realizzare una campagna contro la violenza sulle donne. Ben otto ore in acqua per l’atleta dello Sport Club Pralino di Biella che ha sfilato in apnea per la campionessa italiana di fotografia subacquea per società.

“Una esperienza unica con un tema di grande attualità – spiega – perché è sentito da ognuna di noi. Nello sport così come nella quotidianità rispetto e attenzione non possono essere argomenti secondari. Femminicidi e violenze di genere sono all’ordine del giorno e, questo, è grave. Sensibilizzare una platea ampia e variegata è quello che abbiamo provato a fare: mi sono prestata con grande entusiasmo a questa iniziativa. Una esperienza unica che rifarei immediatamente”.