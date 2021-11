Ospedale, incontro Regione-Asl-Comune: ecco cosa è emerso

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata di ieri presso gli uffici di Piazza Castello si è svolto un incontro tra il Presidente Cirio e il Dott. Sanò alla presenza del Vicepresidente Carosso, dell’Assessore alla Sanità Icardi dei rappresentanti regionali biellesi e del sindaco Corradino. Il Direttore Generale ha esposto la situazione dell’Asl di Biella a fronte delle recenti critiche che hanno investito la dirigenza ospedaliera e ha enunciato le azioni di rilancio che si intendono mette in campo, così come esposte il giorno precedente all’assemblea dei sindaci.

Il Presidente e gli altri intervenuti hanno ben compreso la situazione e le motivazioni, spesso storiche, che oggi hanno portato ad alcune criticità che sono innegabili, pur in un panorama sanitario allineato alle altre Aziende Locali piemontesi. Lo stesso Governatore ha condiviso l’esigenza di rivedere i trasferimenti regionali a fronte degli aumentati costi di gestione a seguito del trasferimento dell’ospedale dalla vecchia alla nuova struttura, nonché l’avvio di un percorso volto a valutare un aumento della dotazione delle apparecchiature sanitarie con investimenti in dotazioni tecnologiche, nella fattispecie la possibilità di dotare l’ospedale di una PET per esami diagnostici e una piattaforma robotica chirurgica.

Parallelamente si è dibattuto il tema del potenziamento della rete territoriale a supporto dei sindaci in tema di telemedicina, medicina del territorio, assistenza domiciliare e valorizzazione del laboratorio analisi che è un fiore all’occhiello a livello regionale. Esprimo pertanto apprezzamento sul metodo di lavoro adottato dal Presidente e dall’Assessore Icardi che ha permesso un confronto franco, volto alla risoluzione delle criticità e al miglioramento della sanità biellese”.