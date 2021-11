Occhieppo Inferiore, la mela è l’assoluta protagonista del weekend

Sabato 20 e domenica 21 novembre Occhieppo Inferiore ospiterà la 21esima edizione di “Melamangio e melabevo”, un mercatino di prodotti artigianali e biologici organizzato dalla Pro Loco di Occhieppo Inferiore. Il luogo adibito all’evento sarà il salone polivalente in via Caralli 7.

L’inaugurazione, in programma per sabato 20, si svolgerà in serata a partire dalle 18con la conferenza “Biodiversità in via di estinzione – la scelta del biologico”. Alle 19 aperitivo e alle 20 cena. Il giorno successivo, domenica 21, si partirà alle 9 con la colazione e la successiva apertura del mercatino. Alle 15:30 invece partirà il laboratorio “MelaScarabocchio”.

Tutte le pietanze e le attività proposte avranno una gradita protagonista: la mela. Per info e prenotazioni chiamare Annalisa al 338.2785153.