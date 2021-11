Santa Cecilia in una mostra al Museo Laboratorio dell’oro e della Pietra di Salussola, un immagine del quaderno

Al Museo Laboratorio dell’oro e della Pietra di Salussola si festeggia Santa Cecilia Martire, Patrona della Musica con una mostra da oggi, sabato 20, a domenica 28 novembre 2021.

I testi e le foto qui raccolti, che sono confluiti nella mostra intitolata “Santa Cecilia Martire Patrona della Musica”, sono il risultato di ricerche svolte nell’autunno del 2021 dai volontari delle Commissioni Ricerca e Comunicazione dell’AVPS odv per il Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola. II lavoro rientra nel progetto “Dialoghi con il Paesaggio” per la valorizzazione di Salussola, della Bassa Serra Biellese e dell’Anfiteatro Morenico della Serra. Il lavoro si è svolto in collaborazione con il Comune di Salussola, la Parrocchia di Santa Assunta di Salussola, la Banda Musicale di Salussola, il C.T.V. Centro Territoriale del Volontariato, l’associazione Slowland Piemonte e i volontari del Servizio Civile.

Il Museo laboratorio dell’Oro e della Pietra si trova in Via Duca d’Aosta, 7 – Salussola (BI) 353 3207515. info@museolaboratoriosalussola.org

Da lunedì a venerdì ore 16.00 – 19.00 Sabato e domenica ore 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00 Per le scuole su prenotazione.