Scene da film in Riva, lite tra due ubriachi e volano le botte (foto di repertorio)

Scene da film in Riva. Una lite per futili motivi tra due uomini è degenerata in modo violento e ha costretto l’intervento delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto questa notte, 20 novembre, nel quartiere di Biella: secondo le prime informazioni raccolte, confermate da alcuni testimoni presenti sul posto, i due si sarebbero presi a scazzottate, sotto l’effetto dell’alcol.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena. All’arrivo della Polizia, Guardia di Finanza e dei Carabinieri, i due si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le operazioni di identificazione da parte degli agenti, grazie anche alle testimonianze raccolte nel corso della notte.