Il commercio biellese piange la morte di Alberto Barazia, aveva 60 anni

Il commercio biellese piange la morte di Alberto Barazia, mancato all’età di 60 anni. Dal 1988 è stato consulente del lavoro presso Confesercenti Biella. Originario di Candelo, si era trasferito Ronco Biellese dopo essersi sposato. Oggi, alle 14.30, avrà luogo il funerale alla chiesa parrocchiale di San Pietro, a Candelo.

A ricordarlo, in queste ore, la Confesercenti con un post sulla propria pagina Facebook: “La nostra associazione vive con grande tristezza una perdita importante. Il nostro Alberto ci ha lasciati. L'associazione per lui, come per noi, è sempre stata la seconda casa e il suo impegno è andato sempre oltre a quanto possa essere richiesto ad un lavoratore dipendente. La sua preparazione e la sua competenza, le ha trasmesse sempre ai colleghi, che ha contribuito a crescere e a formare. Per questo noi sentiamo il dovere e ci impegniamo a portare avanti il suo grande lavoro, per i nostri associati. Ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia, Ilaria, Irene ed Elena, alla sua mamma, a tutti i suoi cari e a coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Alberto!”.