Finisce all’ospedale dopo incidente, grosso spavento per una 35enne

Grosso spavento per una donna di 35 anni rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo a Sostegno, lungo la via per Crevacuore. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma dalle prime informazioni raccolte la conducente, originaria del Vercellese, è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Borgosesia per i consueti accertamenti. L’auto è stata in seguito recuperata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.