Due mezzi in panne sulla Superstrada, doppio intervento della Polizia Locale

Doppio intervento della Polizia Locale di Biella lungo la Superstrada. Nella giornata odierna un’auto ha accusato alcuni problemi meccanici ed ha interrotto la corsa lungo l’arteria. La pattuglia si è portata sul posto per monitorare la situazione e garantire la sicurezza delle operazioni di rimozione del mezzo.

Un episodio simile si è verificato anche ieri, 19 novembre, nell’altra direzione: in questo caso, un furgone è rimasto in panne in prossimità di una curva.