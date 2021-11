A Benna l’ultimo saluto a Giovanni Bracco, per oltre 40 anni fotografo e assistente di Sergio Fighera

Si è tenuto ieri l’ultimo saluto a Giovanni Bracco, mancato all’età di 79 anni e noto in tutto il Biellese per la sua professione di fotografo. Originario di Benna, per oltre 40 anni, infatti, è stato dipendente e storico assistente del fotoreporter Sergio Fighera, già titolare dell’omonima attività.

Nel corso del tempo, ha impresso con la sua macchina fotografica i principali eventi del territorio, come l’alluvione del ’68 o i principali appuntamenti del Capodanno Andornese. Da molti, è ricordato come persona seria e stimabile.