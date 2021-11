Seab, Cossato: la lista civica Moggio sindaco "detta" le linee di indirizzo al sindaco per il controllo analogo

I Consiglieri Comunali della Lista Civica Moggio a Cossato Alessandro Piccolo, Barbara Imperadori, Lorenzo Bellinazzo, Stefano Benato e Gianni Brandalese, hanno presentato una mozione in vista del prossimo consiglio comunale, che si terrà il 25 novembre, alle ore 17.30 che riguarda Seab.

In particolare, nel documento il gruppo "Impegna il Sindaco a richiedere in sede di comitato di controllo analogo: che la doverosa azione di recupero del crediti venga condotta assicurando ai cittadini la possibilità di regolarizzazione spontanea della propria posizione; l’adozione da parte della società SEAB di una disciplina di recupero crediti che preveda come obbligatoria, prima di qualsiasi azione di recupero coattivo, la notifica di un avviso o sollecito scritto che consenta ai cittadini, verificato il ricevimento della bolletta, di operare una regolarizzazione del dovuto senza le maggiori spese di azioni legali; che con riferimento alle condizioni di affidamento massivo del servizio di recupero coattivo la società proceda, in conformità al codice contratti, attraverso procedura comparativa che assicuri le migliori condizioni di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia e convenienza; che la società informi i Comuni Soci delle procedure e delle condizioni di affidamento delle attività di recupero coattivo adottate".