Lions Club Biella alla scoperta delle valli biellesi

Sempre più iniziative al Lions Club Biella Valli Biellesi. L'attività divulgativa e di approfondimento di quest'anno ha come tema quella delle Valli Biellesi attraverso la presentazione dei singoli territori da parte dei Presidenti delle Unioni Montane accompagnati da un ospite a cui spetta il compito di raccontare nuove esperienze emotive e lavorative. Il titolo della rassegna viene declinato in base all'area geografica toccata.

Mercoledì 27 ottobre per il primo appuntamento "La nuova vita delle vallate biellesi. L'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale si racconta” hanno relazionato il Presidente Gian Matteo Passuello insieme a Marina e Mauro Ferrara, proprietari della Pasticceria "Dolci Capricci" di Coggiola.

Mercoledì 10 novembre per il secondo appuntamento "La nuova vita delle vallate biellesi. L'Unione Montana Valle Elvo si racconta" sono stati ospiti il Presidente Roberto Favario e Francesco Trovò, inventore del campeggio sospeso "FUTURE IS NATURE PLAYGROUND" a Sala Biellese. Entusiasmo e sorpresa tra i soci presenti, insieme al presidente Valeria Varnero, che ora attendono così i prossimi meeting per scoprire altre belle iniziative!