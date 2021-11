Protezione Civile, al via corsi per abilitazione servizio a Viverone

Il servizio di Protezione Civile è importante per tutti i comuni, in special modo per Viverone, località turistica. “Nei primi mesi del prossimo anno si terranno i corsi per l‘abilitazione al servizio. Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo al Comune – spiega il sindaco Renzo Carisio - E’ necessario comunque avere dei ricambi per questo importante servizio, in quanto le necessità sono sempre più numerose, ed anche al fine di poter garantire la continuità delle prestazioni”.