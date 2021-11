Valdengo, il Giardino dei Piccoli è realtà: inaugurata l’area intitolata a Paolo Tavolaccini (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Il Giardino dei Piccoli di Valdengo è diventato realtà. Questa mattina, 20 novembre, ha avuto luogo l’inaugurazione dell’area situata all’interno di Villa Rivetti, sede dell’asilo nido comunale e della scuola dell’infanzia, alla presenza di molte famiglie e dei rappresentanti di quelle realtà che hanno collaborato per il raggiungimento di questo obiettivo, come amministrazione, Fondazione Rivetti, Bonprix, Rotary Club Valle Mosso e tanti altri.

Lo spazio, come già annunciato dal sindaco Roberto Pella, è stato intitolato a Paolo Tavolaccini, per molti anni storico primo cittadino di Valdengo. Il progetto ha avuto il merito, infatti, di rinnovare le strutture del parco e i giochi realizzati sono stati selezionati in base ad un criterio che li renda adatti allo scopo di aiutare i piccoli fruitori a crescere e ad apprendere, offrendo loro la possibilità di sviluppare la creatività e la fantasia nel gioco, ma anche le loro capacità manuali e motorie.