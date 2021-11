A Biella continuano le proteste dei No Green Pass

Non si interrompono le proteste contro il Green Pass. Anche oggi, sabato 20 novembre, oltre 100 persone si sono ritrovate a Biella per manifestare il proprio dissenso contro le vigenti regole imposte dal Governo. La manifestazione è stata pacifica: sul palco sono saliti alcuni organizzatori e hanno avuto luogo alcuni balli di gruppo per tentare di coinvolgere i passanti. Gli organizzatori promettono che le proteste continueranno ogni sabato alle 17.