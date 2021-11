Edilnol Biella di nuovo al Forum vs Giorgio Tesi Group Pistoia

Secondo match consecutivo al Forum per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica affronterà la Giorgio Tesi Group Pistoia nell’ottavo turno della serie A2 Old Wild West, girone verde.

La formazione toscana allenata da coach Brienza ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa Lnp in finale contro la Gruppo Mascio Treviglio. Un roster di alto livello, dall’alto contenuto ‘biellese’: Lorenzo Saccaggi, Carl Wheatle e il giovane Gregorio Allinei in campo, Marco Sambugaro dietro la scrivania, sono molti i volti noti al pubblico rossoblù tra le fila dei pistoiesi. Jazz Johnson e Lorenzo Saccaggi sono i due migliori realizzatori in questo avvio di stagione, rispettivamente con 19.7 e 12.7 punti di media, seguiti da Riismaa (11) e Wheatle (10). Una squadra con diverse soluzioni offensive, ma che riesce a concedere poco agli avversari (poco più di 70 punti).

Una gara non semplice per l’Edilnol che nelle ultime tre gare di campionato ha dimostrato enormi miglioramenti che non sono bastati per centrare il primo successo stagionale. Palla a due domenica 21 novembre alle ore 18.00.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi. Giorgio Tesi Group

Pistoia: 0 Simone Caglio, 2 Gianluca Della Rosa, 5 Milos Divac, 8 Daniel Utomi, 11 Angelo Del Chiaro, 15 Lorenzo Saccaggi, 18 Daniele Magro, 19 Gregorio Allinei, 22 Jazz Johnson, 24 Carl Wheatle, 25 Joonas Riismaa. All.: Nicola Brienza.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Andrea Niccolai (Assistant Coach Edilnol Biella) – “Siamo incoraggiati dalle ultime prestazioni. Siamo reduci da tre gare solide dove siamo stati competitivi contro avversari di prima fascia, dobbiamo in tutti i modi lottare per portare a casa una vittoria importante per la classifica ma anche, se non soprattutto, per il nostro morale, per continuare a lavorare e crescere giorno dopo giorno. La gara con Pistoia non sarà semplice, sono una squadra molto talentuosa con un quintetto di spessore e giovani di spessore in uscita dalla panchina. Una partita dal coefficiente di difficoltà elevato, ma dalle ultime partite abbiamo capito che possiamo essere competitivi contro chiunque: manca l’ultimo tassello, il più importante”.

Luca Infante (Centro Edilnol Biella) – “Domenica scorsa contro Treviglio abbiamo fermato troppo la palla nei momenti difficili, dopo aver espresso una pallacanestro di livello per tutto l’arco del match. È emersa tutta la nostra gioventù, ma voglio anche vedere la nota positiva: stiamo crescendo settimana dopo settimana, partita dopo partita”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app